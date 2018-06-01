Fenerbahçe seçim anketleri - En güncel son seçim anketi

Fenerbahçe seçim anketleri Fenerbahçeli taraftar tarafından merak ediliyor. Bizlerde Fenerbahçe en güncel son seçim anketi ile ilgili detayları sizler için derledik.

Fenerbahçe başkanlık seçimleri mevcut başkan Aziz Yıldırım ve karşısında yeni başkan adayı Ali Koç arasında kıran kırana geçecek. Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden hangi ismin başkan olacağını merak etmeye başladı. Fenerbahçe seçim anketleri de sadece Fenerbahçe taraftarları tarafından değil, tüm taraftarlar tarafından araştırılıyor. Kongre üyelerinin vereceği oylar Fenerbahçe başkanlık seçiminde hangi ismin başkanlığı kazandığını belirleyecek. Bizlerde Fenerbahçe en güncel son seçim anketi ile ilgili bir derleme yaptık. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE SEÇİM ANKETLERİ

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık mücadelesi 3 Haziran Pazar günü neticelenecek. Fenerbahçe seçim anketleri ile ilgili kapsamlı bir araştırmada AAkademetre Araştırma Şirketi tarafından yapıldı. Bu araştırma kongre üyelerinin tercihini ortaya koyuyor. İşte Fenerbahçeli başkan seçimleri anket raporunun merakla beklenen sonuçları...

KONGRE ÜYELERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU OYLAMAYA GİDECEK

Seçime kadar 5000 delegenin eğilimini ortaya koymayı planlayarak tasarlanan araştırmanın, 3-11 Nisan 2018 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmeleri metoduyla gerçekleştirilen ve 853 kongre üyesinin oy verme eğilimini ortaya koyan ön bulguları; 2-3 Haziran’da yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçiminde katılımcıların yüzde 95,4’ünün oy kullanmaya gideceklerini göstermektedir.

5000 kişi ile görüşülmesi hedeflenen araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç’un oy oranı yüzde 70,9 iken, Aziz Yıldırım’ın oy oranı yüzde 29,1’de kalmaktadır.

ALİ KOÇ'UN KULÜP BAŞKANI OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR



Araştırma sırasında katılımcılara kendi eğilimlerinin yanı sıra “Seçimi hangi başkan adayının kazanacağını düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. https://www.ajanshaber.com Buna göre seçim sonunda Ali Koç’un kulüp başkanı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 55 iken, Aziz Yıldırım’ın başkan olarak kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 45’tir.

Araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç’u destekleyen kongre üyelerinin yüzde 36,8’i kulübün yeni bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğu ifade ederken, yüzde 11,3’ü Ali Koç’un genç olması nedeniyle destek verdiğini belirtmektedir.

Ayrıca yüzde 8,5’lik bir oran Fenerbahçe’nin sportif alandaki başarısızlıkları ve yüzde 6,4’lük oran Aziz Yıldırım’a olan tepki nedeniyle Ali Koç’a oy vereceğini belirtmektedir.

Aziz Yıldırım’a oy vereceğini belirtenler ise gerekçe olarak yönetimden duydukları memnuniyet (yüzde 42,4), istikrar (yüzde 21,8) ve 3 Temmuz sürecindeki mücadeleci duruşu göstermektedir.

Kaynak: AjansHaber