Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde!

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 3-2 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve adını Şampiyonlar Ligi elemelerine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 28. dakikada Roberto Soldado'nun asistiyle Jose Fernandao ve 34. dakikada kendi kalesine Selim Ay'ın kendi kalesine attığı goller 2-0 önde kapattı.



İlk yarıyı 2-0'lık skorla önde kapatan Fenerbahçe, 65. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Konyaspor, 70'de Moryke Fofana ve 73'te Adis Jahovic ile geri dönmeye çalışsa da Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 önde kapattı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 72'ye yükseltti ve sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazandı. Atiker Konyaspor ise 36 puanla sezonu düşme hattının 1 sıra yukarısında, 15'inci bitirdi.

Kaynak: Ajanslar