Fenerbahçe NBA yıldızı Tyler Ennis'i transfer etti

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague’de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Kanadalı yıldız Tyler Ennis'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Tyler Ennis, 2014 NBA Draft'ının 18. sırasında Phoenix Suns tarafından seçilerek NBA'e girmişti.

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Tyler Ennis, 2014 NBA Draft'ının 18. sırasında Phoenix Suns tarafından seçilerek NBA'e girmişti.

GEÇEN SEZON GÖZ DOLDURDU

Ennis, Michael Beasley karşılığında gittiği Houston Rockets‘ta daha da sönük bir 2016-17 sezonu geçiriyorken Marcelo Huertas karşılığında Lakers‘a gönderildi. Burada geçirdiği yarım sezonda 7.7 sayı, 2.4 asist, 1.2 ribaunt ortalamalar tutturarak en etkileyici istatistiklerini yaptı ve performansıyla göz doldurdu.

2017/18 sezonunda tek yıllık bir sözleşmeyle Lakers‘da kaldı en önemli şansları bulduğu bu sezonda 54 maça çıkıp 12 dakikada 4.1 sayı, 1.8 ribaunt, 1.9 asist ortalamalar tutturdu.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Los Angeles Lakers'ın başarılı oyun kurucusu Tyler Ennis ile güçlendirdi.

1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Kaynak: Ajanslar