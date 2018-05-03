Fenerbahçe maçı öncesi Bursaspor'da büyük kriz: Antremana çıkmadılar!

Bursaspor'da futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına maddi sorunları sebep göstererek, çıkmadı.

Bursaspor'da futbolcular maddi sorunları sebep göstererek, Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına çıkmadı.



Bursaspor'da sabah 10.00'da yapılması gereken idman ve teknik direktör Mustafa Er'in basın toplantısı iptal edildi.



Kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.



Yeşil Beyazlı futbolcular dün de idmana 40 dakika geç çıkmıştı

Kaynak: ajanslar