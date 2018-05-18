Fenerbahçe kupaya yakın!

Son şampiyon 19.00’daki maçta kazanırsa, CSKA-R. Madrid eşleşmesinin galibiyle kupa mücadelesi verecek.

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final'de Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la final mücadelesi verecek. Geçen sezon kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan Kanarya, Belgrad'da unvanını korumaya çalışacak. Üst üste 4. kez Dörtlü Final'de boy gösterecek Fenerbahçe Doğuş'un, Litvanya ekibiyle karşılaşacağı mücadele 19.00'da başlayacak ve beIN HABER'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Dörtlü Final'in ikinci maçında ise 22.00'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid'le karşılaşacak. İlk günün kazananları pazar günü 21.00'de Avrupa'nın en büyüğü olmak için Stark Arena parkelerine çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Zalgiris Kaunas'la bu organizasyonda 11. kez mücadele edecek. Rakibiyle bugüne dek 10 kez karşılaşan temsilcimiz; bu maçlarda 7 defa galibiyet sevinci yaşadı ve 3 mağlubiyet aldı.

İLK HEDEF ZALGİRİS

Ülkesinde Dörtlü Final heyecanı yaşayacak Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın toplantısında maçın önemine vurgu yaptı. Belgrad'da olmanın özel bir durum olduğunu belirten Sırp çalıştırıcı, "Sadece 5 gün sürecek olmasına üzülüyorum. Böyle bir fırsatı yakaladığım için mutluyum. Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece Zalgiris maçını düşünüyorum. Jankunas takımın lideri. Onu durdurmak isteyeceğiz. Belki de bize maçın sonunda onunla bir sürpriz yapmak istiyor olabilirler, biz de önlemimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTİYORUZ

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sürpriz yaparak finale çıkmak istediklerini söyledi. Son şampiyona karşı oynamanın zorluğunu vurgulayan 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Dörtlü Final'de Obradovic'e karşı oynuyorsanız bu muhteşem bir başarıdır. Sadece F.Bahçe Doğuş maçını düşünüyoruz ve sürpriz yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

DATOME TARAFTARA GÜVENİYOR

Kanarya'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome, Dörtlü Final'e gelmelerinde büyük payı taraftara verdi. Datome, "Taraftarımız başarımızın büyük bir parçası. Bize güven duyuyor olmalarından çok mutluyum. Aylar öncesinde biletlerini aldılar. Salonda çok fazla ses çıkacaktır. Oluşturacakları muhteşem ortam bize büyük yardımcı olacaktır" dedi.

BASKONİA'YI 3-1'LE GEÇTİ

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyetle 2. sırada bitirdi. Playoff 'ta İspanyol Baskonia ile eşleşen temsilcimiz, İstanbul'daki ilk iki karşılaşmayı 82-73 ve 95-89 kazandı. Serinin üçüncü maçında 88-83 kaybeden Kanarya, de plasmandaki 92-83'lük galibiyetle adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

SİNAN İLK PEŞİNDE

Sezon başında Euroleague'de şampiyonluk yaşamak için G.Saray'dan, F.Bahçe Doğuş'a transfer olan Sinan Güler ayrı bir heyecan yaşıyor. F.Bahçe şampiyon olursa Sinan, Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan İlk Türk Basketbolcu olarak tarihe geçecek.

Kaynak: ajanslar