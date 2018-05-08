Fenerbahçe kupa hasretini sonlandırmak istiyor!

Türkiye Kupası'nın finalinde Akhisarspor'la karşılacak olan Fenerbahçe, kupa hasretini sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10 Mayıs Perşembe günü karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenmesi durumunda, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini bitirecek. Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırdı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi.

PEREİRA VE ADVOCAAT KUPA KALDIRAMADI

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'dan önceki son iki teknik direktörü, herhangi bir kulvarda şampiyonluk sevinci göremedi. Son kupasını İsmail Kartal yönetiminde kaldıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra göreve gelen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat beklentileri karşılayamadı.

Özellikle Pereira döneminde yapılan önemli transferlere rağmen başarıya ulaşılamazken, geçen sezon takımın başında olan Advocaat da kupa sevinci yaşayamadı.

3 SEZONDA 3 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında geçirdiği her sezonda takımına en az bir kupa kazandırdı. Sarı-lacivertlileri 2010-2013'te 3 sezon çalıştıran ve bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, başarılı istatistiğini devam ettirmeye çalışacak.

Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Kocaman'la sarı-lacivertliler, 2011-2012'de Türkiye Kupası'nı alarak, bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini dindirmişti. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Kaynak: ajanslar