Fenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Ligin son haftasında taraftarlar Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı izle aratmasını sıklıkla yapıyor. Canlı Maç izle ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber'de.

Spor Toto Süper Lig 34. haftada şampiyonluk iddiasını hala koruyan Fenerbahçe evinde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Konyaspor maçındaki sonuca göre Başakşehir ve Galatasaray'ın alacağı sonuçları beklemeye başlayacak. Şampiyonluk mücadelesini merakla bekleyen futbolseverler internette Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı izle aratmasını sıkça yapıyor. Kimin şampiyon olacağı şimdiden izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son maçında saat 19.00'da Atiker Konyaspor'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Fenerbahçe Konyaspor arasındaki karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY MAÇININ SONUCU BEKLENECEK

Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Aykut Kocaman ile Fenerbahçe Atiker Konyaspor'u yendikten sonra Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray yenilir, Medipol Başakşehir de berabere kalır ya da yenilirse Fenerbahçe de Konyaspor'u mağlup ederse Sarı-Lacivertliler sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ...

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Guiliano, Soldado, Fernandao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Milisovic, Volkan Şen, Eto'o





FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligde en son 10 hafta önce Akhisar Belediyespor’a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Sarı-lacivertliler, sahasında Atiker Konyaspor’u mağlup ederek, Galatasaray’ın deplasmanda Göztepe’ye yenilmesini ve Medipol Başakşehir’in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya 69 puanla 2. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere neticelenmişti. Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde Nabil Dirar ve Martin Skrtel sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor 34. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig’de 34. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2’sini son 4 randevuda elde etti.

Fenerbahçe’nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AjansHaber