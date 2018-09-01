Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu maçın ilk 11'leri belli oldu.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
STAT: Ülker
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Eljif, Reyes Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani.
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Rotman, Mensah, Deniz, Chery, Bilal, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam
Kaynak: Ajanslar