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01 Eylül 2018 18:28 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2018 18:28

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu maçın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

STAT: Ülker
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN SPORTS 1

 
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Eljif, Reyes Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani.
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Rotman, Mensah, Deniz, Chery, Bilal, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam


Kaynak: Ajanslar

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