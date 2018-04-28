Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Süper Lig'de heyecanın doruklara çıktığı 31. haftada internette en çok aranan konulardan birisi de Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Canlı İzle konusu oldu. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Süper Lig'deki Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe arasında kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesinde gülen tarafın kim olacağı yakın zamanda belli olacak. Fenerbahçe'nin taraftarları takımlarına şampiyonluk yolunda büyük bir destek veriyor. 28 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan maçın öncesinde en çok aranan konu Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Canlı İzle oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Saat 19.00'da karşı karşıya gelecek iki ekibin mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Göztepe maçının ardından Süper Lig'de üç haftadır yükselişe geçip 3 maçı da kazanan Kasımpaşa geçen haftaki deplasman mücadelesinde Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa karşılaşma öncesinde heyecanını koruyor. Fenerbahçe ise şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında karşı karşıya gelen ekibin arasındaki mücadeleyi Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Haftanın kritik mücadeleri arasında yer alan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının skorunu tüm futbolseverler merakla bekliyor. Fenerbahçe şampiyonluk yarışından geri kalmamak için büyük bir mücadele verecek. Her maç öncesinde olduğu gibi taraftarlar Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı izle ile ilgili internette sıkça aramaya yapıyor.

FENERBAHÇE EKSİKSİZ ÇIKIYOR

Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. <strong>Roberto Soldado İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasında Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler Roman Neustaedter ve Mathieu Valbuena'nın 1, Giuliano'nun ise 2 golüyle 4-2 kazanmıştı



İKİ EKİBİN 30. RANDEVUSU

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde 30. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 69 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi.

KASIMPAŞA SON 10 MAÇTIR MAĞLUP

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 10 maçtan 9'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR FARKLI GEÇTİ

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 7. kez ağırlayacak. İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 6 müsabakadan 5'ini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'da 13 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 29 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kaynak: AjansHaber