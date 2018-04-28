Fenerbahçe Kasımpaşa maç golleri, geniş özet, maç özeti izle

Fenerbahçe Kasımpaşa maç golleri futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Maç özeti ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa maç golleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İki takım arasında kıyasıya geçen mücadelede Fenerbahçe'nin kazanması takım açısında büyük önem taşıyor. Ligin so haftalarına girildiği bu günlerde taraftar da kimin şampiyon olacağını ilgiyle bekliyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesini ligin önemli hakemlerinden Cüneyt Çakır yönetiyor. Süper Lig'de dört takım arasında verilen mücadelede yüzü gülen takımın hangisinin olacağı şimdiden merak konusu oldu. 3 haftalık yükselişine geçen haftaki Atiker Konyaspor mücadelesinde 4-2 yenilgiyle son veren Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye karşı iddialı olduğu gözlemleniyor. Fenerbahçe ise bu maçta yenilgi ya da beraberlik alması durumunda şampiyonluk yolunda büyük bir yara alacak. İki takım arasında kıyasıya süren mücadelenin galibi kim olacak? Fenerbahçe - Kasımpaşa maç özeti ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ GOLLERİ VE MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç golleri iki takımın taraftarları tarafından da en çok aratılan konulardan birisi oldu. Şampiyonluk mücadelesinde büyük bir önem taşıyan bu maça Fenerbahçe tam kadro çıktı. Kasımpaşa'da ise 3 eksik var. Fenerbahçe - Kasımpaşa maç özeti henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Fenerbahçe’yi 7. kez ağırlayacak. İki takım arasında Kasımpaşa’daki statta oynanan tamamı Süper Lig’deki 6 müsabakadan 5’ini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa’da 13 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü.

MAÇLAR FARKLI SKORLARLA BİTTİ

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1’lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa’nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1’lik maç da iki ekip arasındaki 29 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy’de yapılan ve Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013’te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup’ta hem de Final Grubu’nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA SON 14 MAÇTIR GOLSÜZ

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 29 maçın 14’ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 15 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

Kaynak: AjansHaber