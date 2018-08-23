Fenerbahçe Josef'in yeni takımını açıkladı!

Fenerbahçe, Josef de Souza'nın transferi için Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın transferi için Suudi Arabistan'nın El Ahli takımıyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü El Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.