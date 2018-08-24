Fenerbahçe İsviçreli forvetle 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 24 yaşındaki İsviçreli forvet Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp sözleşmeyi resmen açıkladı.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki İsviçreli forvet Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün, bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübü FC Zürich ile anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey, bu sabah sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza sırasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu. Frey’e Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi de gezdirildi.

COMOLLİ: "FREY ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Sportif Direktörümüz Damien Comolli transfer süreciyle ilgili, “Yönetim Kurulumuz takıma takviye yapma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bizim için çok önemli bir transfer oldu. Bu pozisyonda gerçekten yetenekli ve genç oyuncular bulmak çok zordur. Kendisi bize genç ve taze bir kan olacak” ifadelerini kullandı.

Michael Frey’in özelliklerinden de bahseden Comolli, “Gördüğünüzde ne kadar güçlü olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok yetenekli ve golde çok becerikli bir oyuncu” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar