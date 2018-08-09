Fenerbahçe İslam'la anlaşmaya vardı!

Bu sezon transferde gençlere yönelen sadece bir yabancı transfer futbolcu(Andre Ayew) transfer eden Fenerbahçe, Premier Lig'den bir ismi daha renklerine bağlamaya çok yakın.

Bu sezon transferde gençlere yönelen sadece bir yabancı transfer futbolcu(Andre Ayew) transfer eden Fenerbahçe, Premier Lig'den bir ismi daha renklerine bağlamaya çok yakın.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN



Sky Sports, sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Islam Slimani için anlaşmaya yakın olduğunu kaydetti.

ISLAM GELMEYE SICAK BAKIYOR



Beşiktaş'ın da transferi için temaslarda bulunduğu Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin de transfere onay vermek üzere olduğu belirtildi.

LEİCESTER CİTY'E 30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU



2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.

Kaynak: Ajanslar