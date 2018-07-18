Fenerbahçe hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini aldı

Sarı-lacivertliler, İsviçre kampının son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile hazırlık maçında karşılaştı. Fenerbahçe, Fulham'la oynadıkları hazırlık maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, İsviçre kampının son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile hazırlık maçında karşılaştı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ



Fransa'nın Thonon kentindeki Joseph Moynat Stadı'nda TSİ 18:00'de başlayan maça Fenerbahçe; Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Aatıf, Alper Potuk ve Giuliano 11'i ile çıktı.

Teknik direktörü Cocu, karşılaşmanın ikinci yarısına ise 3 değişik isimle başladı. Cocu, Volkan'ın yerine Kameni'yi, Hasan Ali'nin yerine İsmail'i, Isla'nın yerine Şener'i oyuna dahil etti. Hollandalı teknik adam mücadelenin 64'üncü dakikasında Aatıf'ın yerine Barış Alıcı'yı, Mehmet Topal'ın yerine Ozan Tufan'ı, 76'ncı dakikada Alper Potuk'un yerine Ferdi Kadıoğlu'nu, 84'üncü dakikada Eljif'in yerine Salih'i, Skrtel'in yerine Samed'i, 86'ncı dakikada İsmail'in yerine Serhat Kot'u sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin gollerini 28'inci dakikada Giulinao, 42'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım, 75'inci dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Öte yandan mücadelenin hakemi Millot, 34'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ı, 62'nci dakikada ise Aatıf'ı sarı kart ile cezalandırıldı.

İSVİÇRE KAMPI SONA ERDİ



Fenerbahçe, Fulham ile oynadığı hazırlık maçı ile İsviçre kampını noktaladı. Mücadelenin ardından İstanbul'a hareket eden sarı-lacivertli takım yarını izinli geçirecek. Fenerbahçeli futbolcular bir günlük iznin ardından Cuma günü İstanbul'da çalışmalarına başlayacak. Sarı-lacivertliler 21 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda Feyenoord ile karşılaşacak.

VALBUENA, EKİCİ, ERTEN, DİRAR VE YİĞİTHAN KADRODA YOK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ayağında burkulma olan Valbuena'ya, yoğun antrenmanlar sonucu hafif ağrıları olan Mehmet Ekici'ye, soğuk algınlığı bulunan Erten Ersu'nın dışında kampa yeni katılan Dirar ve hafif kas ağrısı bulunan Yiğithan Güveli'ye forma vermedi.

VOLKAN DEMİREL İLK KEZ FORMA GİYDİ



Yeni sezon hazırlıklarına geç katılan Volkan Demirel, Fulham maçı ile ilk kez kadroda yer aldı. Tecrübeli kaleci daha önce oynanan 2 hazırlık maçında görev almamıştı.

SARI-BEYAZ FORMA İLE İLK MAÇ



Fenerbahçe, Fulham maçında yeni sezon formalarını görücüye çıkardı. Yeni sezonda deplansmanda giyilecek olan sarı-beyaz formalar, Fulham ile oynanan hazırlık maçında taraftarın beğenisine sunuldu.

TARAFTARLARDAN DESTEK



Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını Fransa'da da yalnız bırakmadı. Fulham ile oynanan hazırlık maçına gelen yaklaşık 500 kadar taraftar, sarı-lacivertli ekibe destek oldular.