Galatasaray Fenerbahçe'yi En Son Ne Zaman Yendi ?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi akıllara şu soru geliyor Galatasaray Fenerbahçe'yi en son ne zaman yendi ?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi akıllara şu soru geliyor Galatasaray Fenerbahçe'yi en son ne zaman yendi ?

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta

Spor Toto Süper Lig’de 26. Haftada müthiş bir karşılaşma oynanacak. Kıtalararası derbi olarak kabul edilen Fenerbahçe Galatasaray derbisi Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma 19:00 ‘da başlayacak. Maçın hakemi ise Bülent Yıldırım.

Zirve Kızışacak

Spor Toto Süper Lig’de 26. Haftaya girilirken Galatasaray 53 puanla lider konumunda. Fenerbahçe ise Galatasaray’ın 6 puan gerinde dördüncü sırada yer alıyor. Eğer bu haftaki derbiyi Fenerbahçe kazanırsa zirveye iyice yaklaşmış olacak. Galatasaray ise yıllardır galip gelemediği Fenerbahçe deplasmanında 3 puanla dönüp zirvedeki liderliğini kuvvetlendirmek istiyor. Eğer maç berabere sonuçlanırsa Beşiktaş ve Başakşehir için bir fırsat olacak. Nitekim Beşiktaş 50 puanla ikinci sırada yer alırken aynı puandaki Başakşehir ise üçüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray Fenerbahçe'yi en son ne zaman yendi ?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi akıllara şu soru geliyor Galatasaray Fenerbahçe'yi en son ne zaman yendi ? Fenerbahçe deplasmanında en son galibiyetini 18 yıl önce alan Galatasaray ise derbiye odaklanmış durumda. Galatasaray bu galibiyeti 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek almıştı.

Taraftara Açık Antrenman

Galatasaray bu akşam saat 19:00 da Türk Telekom Stadı’nda taraftarına açık olarak gerçekleştireceği antrenman ile moral, motivasyon depolayacak.

Fenerbahçe’de Oyunculara Büyük Prim

Fanatik’de yer alan habere göre Fenerbahçe kulübü şayet ezeli rakibi Galatasaray’ı yenerse oyunculara 1 Milyon Euro prim verecek.

Galatasaray’ın Derbi Karnesi Zayıf

Cumartesi günü Fenerbahçe ile Ülker Stadı’nda karşılaşak olan Galatasaray son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. Haftasında Beşiktaş’a karşı aldı. Galatasaray geçen sezon ise Fenerbahçe ile oynadığı her iki derbiyide kaybetti.

Ezeli Rekabette 387. Randevu

Yaklaşık yüz yıl kadar ezeli rekabet içinde bulunan bu iki İstanbul ekibi tarihleri boyunca 386 kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip bu 386 karşılaşmanın 146 sını kazanırken sarı kırmızılılar ise 123 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Geriye kalan 17 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Öncesi Eksikler

Tudor ve Fatih Terim ile 53 puanla lider olan Galatasaray’da derbi öncesi kart cezalısı Brezilyalı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok derbide forma giyemeyecek. Aykut Kocaman’lı Fenerbahçe’de ise sakatlıkları devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı’nın derbide forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Galatasaray'da Fernando Reges ile Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe’de ise Roberto Soldado ile Aatıf Chahechouhe derbide sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki karşılaşmada forma şansı bulamayacak.

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Saat Kaçta Ne Zaman

Tarih: 17 Mart 2018

Saat: 19:00

Yayın: BeIN Sports

Hakem: Bülent Yıldırım

Kaynak: ajanshaber.com