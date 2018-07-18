Fenerbahçe - Fulham maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Süper Lig ekipleri teker teker hazırlık maçı yapmaya başladı. Fenerbahçe İngiliz ekibi Fulham'la karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Fulham maçı canlı izle aratması spor severler tarafından yapılıyor. Canlı maç izle ile ilgili detaylar Ajanshaber'de.

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler bu hazırlıklar kapsamında 3. hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Fenerbahçe, İngiliz ekibi Fulham'la karşı karşıya geliyor. Maç Türkiye saatiyle saat 18.00'de başladı. Maç başlar başlamaz taraftarlar internette Fenerbahçe - Fulham maçı canlı izle aratmasını yapmaya başladı. İki takımın karşı karşıya geldiği hazırlık karşılaşmasında yoğun tempo sürüyor. Canlı maç izle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE - FULHAM MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivetli ekip İngiliz ekibi Fulham ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka Joseph Moynat Stadı'nda oynanıyor. Taraftarlar internette Fenerbahçe - Fulham maçı canlı izle aratmasını sıkça yapmaya başladı.

SARI-LACİVERTLİLER İSTANBULSPOR İLE YENİŞEMEDİ



Yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde 28 Haziran Perşembe günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanan sarı lacivertli takım, ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'ta, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yapmıştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, sarı lacivertli takımın golü Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe'dan geldi.



LAUSANNE SPORT'A MAĞLUP OLDU



İstanbul'daki hazırlıklarının ardından 10 Temmuz itibariyle İsviçre'nin Lozan kentinde kampa giren Fenerbahçe, çalışmalarını burada yaptığı antrenmanlarla sürdürürken, 13 Temmuz Cuma günü İsviçre'nin Lausanne Sport ekibiyle hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma Lozan ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin golünü genç stoper Yiğithan Güveli attı.





YENİ TRANSFERLER KAMPA KATILDI



Öte yandan sarı lacivertli takımın yeni transferleri Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu da bu süreçte kampta katıldı. Yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre kampını Premier Lig'e bu sene yükselen Fulham ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Sarı lacivertli kafile karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Daha sonra iki takıma ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maç yaptı. Maçta futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Kampa katılan Nabil Dirar ve Martin Skrtel çift kale maçta yer aldı. Teknik direktör Cocu'nun maçı sık sık durdurup oyuncuları ikaz ettiği gözlendi. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Yiğithan Güveli ve Erten Ersu dinlendirildi. Fenerbahçe, kamp çalışmalarını bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

28 Haziran Cumartesi: İstanbulspor - Fenerbahçe (1-1)

13 Temmuz Cuma: Fenerbahçe - Lozan (1-2)

18 Temmuz Çarşamba 18.00: Fenerbahçe - Fulham

21 Temmuz Cumartesi 21.00: Fenerbahçe - Feyenoord

1 Ağustos Çarşamba 21.00: Fenerbahçe - Cagliari

Kaynak: AjansHaber