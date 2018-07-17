Fenerbahçe eski Chelseali yıldızın peşine düştü!

Fenerbahçe yeni transferler için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler bir dönemler Chelsea'de oynayan dünya yıldızı Ramires'le anlaşma çok yakın görünüyor. Ramires şimdi Çin'de forma giyiyor.

Fenerbahçe'de UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmelerinden yola çıkan Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ile beraber transferde kulübün bütçesini riske etmeyecek isimlere yöneliyor. Peki Fenerbahçe kimleri transfer edecek, hangi transferleri yapacak? İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri....

RAMİRES İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Comolli orta saha için önemli bir isim ararken, Çin’den gelen haberle harekete geçti. Jiangsu, 2016’da 28 milyon Euro’ya (160 milyon TL) Chelsea’den transfer ettiği Ramires’i gözden çıkarttı. Çin Süper Ligi’nin ilk yarısında sadece 1 maça çıkan Sambacı, ikinci devre için kadroya kaydedilmedi ve B takımına gönderildi. Avrupa’ya dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor. Comolli, Ramires’in menaceri Luis Carlini ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını öğrenecek. Eğer Brezilyalı yıldız ile el sıkışılırsa, Jiangsu’yla görüşmeler başlayacak. Ramires’i kadroda görmeyi çok isteyen Cocu, dört gözle gelecek müjdeli haberi bekliyor.

MATİAS VARGAS İDDİASI

Fenerbahçe'nin Arjantin ekiplerinden Velez'de oynayan 21 yaşındaki Matias Vargas'la ilgilendiği iddia edildi. A Bola'da yer alan habere göre, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız golcüye Sporting Lizbon Başkanı Sousa Cintra'dan teklif geldi. Ancak Bas Dost kanadından bu teklife pek de olumlu yanı gelmedi. Gzetede yer alan habere göre, Sporting Lizbon, Bas Dost'a yeni sözleşme önerdi.

Kaynak: Ajanslar