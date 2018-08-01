Fenerbahçe Emre Akbaba için harekete geçti

İstanbul takımlarının gündeminde bulunan Emre Akbaba için Galatasaray'dan gelen teklifi beğenmeyen Alanyaspor'un Fenerbahçe ile pazarlık halinde olduğu bildirildi.

Bu sezon 3'ü genç olmak üzere 4 transfer yapan Fenerbahçe, sezonun en gözde yerli futbolcusu Emre Akbaba için teklif yaptı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BEĞENİLMEDİ

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Alanyaspor'un oyuncusu Emre Akbaba'yı gündemine aldı ve Alanya'ya teklifini iletti.

Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmemesi ve Alanya yönetiminin, "Bize komik tekliflerle geliyorlar" ifadesinin ardından sarı-lacivertli ekibin Alanyaspor'a Emre Akbaba için teklifini ilettiği bildirildi.

AATIF TAKASTA KULLANILABİLİR



Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 milyon euro ve 1 yerli futbolcu önerisini yaptığı ve birkaç gün içinde masaya oturulacağı belirtildi. Eğer yerli futbolcu istenmezse Aatıf seçeneği de masada olacak.

Artık büyük bir kulüpte oynamayı isteyen Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ancak son kararı Alanyaspor yönetiminin, sarı-lacivertli yöneticilerle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ardından verileceği bildirildi.

Kaynak: Ajanslar