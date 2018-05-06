Fenerbahçe - Bursaspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Şampiyonluk yolundaki kritik maçlardan biri olan Fenerbahçe - Bursaspor maçını CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Ligin 32. haftasında Başakşehir'in berabere kaldığı maçtan sonra gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.Şampiyonluk yolunda büyük darbe yiyen Başakşehir'in ardından yarın oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor maçı büyük önem kazandı. Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda, Bursa maçını kazanması halinde Fenerbahçe şampiyonluğun en önemli adayı haline gelecek. Rakiplerini ekarte etmek isteyen Fenerbahçe Bursaspor virajını geçmek istiyor.

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksü bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. Aykut Kocaman ve öğrencileri ligin bitimine 3 hafta kala ilk olarak Bursaspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado.

SAKAT: Dirar *

CEZALI: Yok

BURSASPOR'UN İLK 11'İ

Harun, Aziz Behich, Titi, Ertuğrul, Barış, Shehu, Yusuf, Furkan, Batalla, Badu, Sow.

SAKAT: Joshua John, Alper Ademoğlu, Sercan Yıldırım.

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak.

Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Dirar'ın yanı sıra Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kümede kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek büyük bir adım atan Bursaspor'un ise 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul'da kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.

Maçın Hakemi Fırat Aydunus

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta maçında Fenerbahçe kendi sahasında Bursaspor'u konuk edecek. 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fenerbahçe-Bursaspor maçını beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.



İstanbul'daki maçlar



Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk inadı sürüyor



Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Sezona kötü başlayan ve bu dönemde kaybettiği puanların olumsuz etkilerini şu anda gören Sarı Kanaryalar, şu anda liderin 3 puan gerisinde yer alıyor. Son üç maçında toplamda 9 puan toplamak isteyen Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyor. Özellikle son haftalarda müthiş bir çıkış yapan takım aynı şekilde ligi tamamlamayı planlıyor.

Diğer yandan Paul Le Guen'le başladığı sezonda yoluna Mustafa Er ile devam eden Bursaspor düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Le Guen'le umutlu başladığı sezonda istediği sonuçları alamayan takım son 2 maçını kazanarak kısa bir seri yakaladı. Timsahlar seriyi devam ettirerek sezonu iyi kapatmak istiyor.

BİLET FİYATLARI

1907: 430,00 TL, Maraton Alt E: 297,00 TL, Fenerium Alt E: 324,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D - F: 248,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 216,00 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-B-H-I: 194,50 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-D-E-F-G: 130,00 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-B-H-I: 109,00 TL, Migros Tibünü / Spor Toto Tribünü: 32,50 TL, Misafir: 32,50 TL.

BURSASPOR'DA KRİZ SÜRÜYOR

Bursasporlu futbocular, dünden sonra bugün de antrenmana çıkmayarak kondisyon salonunda çalıştı. Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da kriz devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, dün sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmana alacakları gerekçesiyle katılmazken, bugün de protestolarına devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, antrenmana çıkmazken dün olduğu gibi bugün de kondisyon salonunda bir çalışma gerçekleştirdi. Tteknik direktör Mustafa Er'in bugün yapılması planan haftalık basın toplantısı da gerçekleşmedi. Bursaspor yönetiminin ise oyuncuların ödemelerini gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, yeşil beyazlı camiada futbolculara hem destek hem de eleştiri geldi.

Fenerbahçe - Bursaspor Canlı Anlatım

55 ' Bursaspor'da da Batalla hakeme itirazlarda bulununca sarı kart gördü. Sarı Kart - Pablo Batalla

Sarı Kart 54 ' Fenerbahçe'de Mehmet Topal rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Sarı Kart - Mehmet Topal

52 ' Valbuena'nın sağ çaprazdan şutunda top üstten dışarı çıktı.

50 ' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Valbuena'nın ortasında Soldado'nun yakın mesafeden vuruşunu kaleci Harun engelledi.

47 ' Batalla'nın sağ kanattan ortası doğrudan dışarı gitti.

Oyuncu Değişikliği 46 ' İkinci yarıda Fenerbahçe'de Alper Potuk'un yerine Valbuena görev yapacak. Alper Potuk - Mathieu Valbuena

Maç Başladı 46 ' İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.

45 ' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

44 ' Hasan Ali'nin sol kanattan çevirdiği ortaya sağ bek Şener gelişine vurdu ama top üstten dışarı çıktı

42 ' Bursaspor'da Badu'nun yerine Kemba oyuna dahil oldu. Emmanuel Badu - Jirès Kembo-Ekoko

41 ' Bursaspor'da Badu sakatlandı oyuna devam edemeyecek. Kenarda Kembo hazırlanıyor.

38 ' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Aatif'ın ortasında Mehmet Topal kafayı vurdu, Ertuğrul kale çizgisinde yaptığı kritik müdahaleyle gole izin vermedi.

34 ' Volkan Demirel kendi yarı alanının ortasına kadar çıktı ve Yusuf Erdoğan ile ikili mücadeleye girerek mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

29 ' Bursaspor etkili geldi! Ceza sahasına gönderilen topta Batalla ceza yayı üstünde topla buluştu yerden şutunda kaleci Volkan Demirel köşeye uzanarak gole izin vermedi.

28 ' Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında Giuliano'nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

26 ' Bostock ile tek pas yaparak ceza sahasına girmek isteyen Yusuf Erdoğan Fenerbahçe savunmasına takıldı.

23 ' Hasan Ali'nin sol kanattan sert ortası kaleye paralel şekilde auta çıktı.

22 ' Fenerbahçe ani atağında Alper Potuk'a arkadan müdahalede bulunan Furkan Soyalp sarı kart gördü. Sarı Kart - Furkan Soyalp

Oyuncu Değişikliği

19 ' Aatıf'la girdiği ikili mücadelede sakatlanan Barış Yardımcı oyuna devam edemedi yerine John Bostock girdi. Baris Yardimci - John Bostock

16 ' Aatıf sol kanattan çizgiye indi ve pasını içeri çevirdi. Altı pasta Soldado topa dokunamadı.

12 ' Fenerbahçe etkili geldi! Orta sahada topu kapan Giuliano ara pasında Alper'i düşündü ancak araya son anda Titi girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

10 ' Geride kalan 10 dakikalık bölümde Fenerbahçe oyunun hakimi ancak henüz iki tarafta net bir pozisyon üretemedi.

8 ' Fenerbahçe maça baskılı başladı! Hasan Ali'nin soldan ortasında topa kimse dokunamadı.

5 ' Ceza sahası dışında topla buluşan Alper Potuk'un sert şutu üstten dışarı çıktı.

4 ' Kafasına sert darbe alan Giuliano bir süre yerde kaldı ama şuan durumu iyi oyuna devam edebilecek.

3 ' Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında kaleci Harun Tekin kalesini terk etti ve topa müdahale etti. Bu pozisyonda Giuliano, Harun'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Maç Başladı 1 ' Hakem düdüğü çaldı ve maça Bursaspor başladı.

Kaynak: ajanslar