Fenerbahçe bu hafta da zirve yarışından kopmadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, 31. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topu ağlara gönderen Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, Martin Skrtel'in 52. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Vincent Janssen ve Mathieu Valbuena'yı oyuna almasıyla sarı-lacivertliler baskısını artırdı ve aradığı golü 64. dakikada Şener Özbayraklı'nın ayağından bularak 2-1 öne geçti. Valbuena'nın 74. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, 90+4. dakikada Vincent Janssen'le bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 63'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ı yakaladı ancak averajla 2. sırada yer aldı.

Kasımpaşa ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 40 puanda kaldı.

- İkinci kez 5'te 5

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Sezonun 12. ve 16. haftaları arasındaki 5 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, bu seriyi 27. ve 31. haftalar arasında da tekrarladı.

Sarı-lacivertliler ayrıca Süper Lig'de 7 haftadır kaybetmiyor. Son olarak 24. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

- Derbi haftasını iyi değerlendirdi

Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın birbirleriyle karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirdi.

Ligde 63 puana ulaşan sarı-lacivertliler, haftayı galibiyetle kapattı ve 63 puanlı lider Galatasaray ile 62 puanlı Beşiktaş arasında yarınki derbiyi beklemeye başladı.

Medipol Başakşehir (62 puan) de yarın, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk olacak.

- Janssen 7 ay sonra

Fenerbahçe'nin Hollandalı santrforu Janssen, Süper Lig'de 7 ayı aşkın bir süre sonra gol attı.

Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda uzun bir süre takımdan ayrı kalan Janssen, son olarak ligde 23 Eylül 2017'de penaltıdan Beşiktaş filelerini havalandırmıştı.

Daha sonra Süper Lig'de 9 maçta da gol sevinci yaşayamayan Hollandalı, Kasımpaşa karşısında suskunluğunu bozdu ve gol sayısını da 3'e çıkardı.

- De Souza'dan 3. gol

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu De Souza, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü attı.

Sarı-lacivertlilerin en istikrarlı ismi olarak ön plana çıkan De Souza, sezonun ilk yarısındaki Kayserispor ve ikinci yarıdaki Trabzonspor maçlarından sonra Kasımpaşa ağlarını da sarstı.

- Deplasman golcüsü Şener

Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, bu sezon attığı 3 golü de dış sahada kaydetti.

Kasımpaşa karşısında takımının 2. golüne imza atan ve galibiyette önemli rol oynayan Şener, bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol attı.

Şener, ligde ikinci yarıda Kayserispor ve Kasımpaşa'ya, kupada ise Beşiktaş'a deplasmanda gol atma sevinci yaşadı.

- Valbuena'nın golüne yoğun itiraz

Fenerbahçe'nin 74. dakikada Valbuena'yla bulduğu 3. golde Kasımpaşalı futbolcular yardımcı hakeme yoğun itirazda bulundu.

Giuliano'nun çizgiye inerek verdiği pası Valbuena, altıpasın içinden düzgün bir vuruşla gole çevirdi. Giuliano'nun topu dışarı çıktıktan sonra çevirdiğini savunan Kasımpaşalı futbolcular, yardımcı hakem Tarık Ongun'a doğru koştu. Yoğun itirazlarda bulunan Kasımpaşalı futbolcular arasında kaleci Eray Birniçan'a hakem Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi.

Öte yandan Valbuena, üst üste ikinci lig maçında da fileleri havalandırdı ve bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

- Skrtel'in şansız anı

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, takımının yediği ilk golü kendi kalesine attı.

Maçın 52. dakikasında ağlara gitmek üzere olan topu uzaklaştırmak isterken Skrtel, meşin yuvarlağı kendi kalesine göndererek şansız bir an yaşadı.

- Skrtel'in başına 5 dikiş

Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'in, ilk yarının son bölümünde aldığı darbe sonucu kafasında kanama meydana geldi.

Kasımpaşalı bir oyuncuyla hava topunda çarpışan Skrtel, başını tutarak kendini yere bıraktı. Kafasında kanama meydana gelen Skrtel'in formasına da kan bulaştı.

İlk müdahalesi saha içinde yapılan ve başına bandaj uygulanan Slovak futbolcu, kanlı formasını değiştirerek maça devam etti. Devrenin son bölümünde başındaki kanama tekrar başlayınca Skrtel, tekrar saha kenarına geldi. Formasına yine kan bulaşan Skrtel, maçta ikinci kez forma değiştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başına ilk müdahale olarak 5 dikiş atılan Slovak futbolcunun hastaneye götürüleceği ve 5 dikiş daha atılacağı belirtildi.

Kaynak: AA