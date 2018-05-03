Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanacak mı? Beşiktaş maça çıkacak mı?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Beşiktaş maça çıkacak mı? Türkiye'nin gözü bu maçta.

Yarıda kalan Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanacak mı sorusu iki büyük takımın taraftarları tarafından merak ediliyor. Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından tatil edilen maçta neler olacağı merak konusu oldu. TFF yaşanan gelişmelerin ardından karşılaşmanın tekrar oynaması için karar almıştı. Beşiktaş kulübü yaşanan olaylardan ötürü tepkisini belirterek sahaya çıkmama kararı almıştı. Şimdi gözler alınan kararlara göre oynanması gereken maça çevrildi. Peki Beşiktaş maça çıkacak mı? Normal şartlarda bu akşam Beşiktaş'ın sahaya çıkması gerekiyor. Fakat sahaya çıkmazsa prosedüre göre 3-0 hükmen yenik sayılacak. Herkes şimdi gözlerini oynanması gereken mücadeleye çevrildi. Peki Beşiktaş sahaya çıkmazsa ne olacak? Bu akşam uygulanması gereken prosedür nedir? İşte karşılaşma öncesinde yaşanan gelişmeler...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI OYNANACAK MI?

Normal maç protokolü bu maç için de uygulanacak. Yani diğer maçlarda olduğu gibi her iki takımın da maçın başlamasına 2 saat kala stada gelmesi beklenecek. Ve maçı başlamasına 60 dakika kala da her iki takımın esame listelerinin hakem Mete Kalkavan’a ulaşması gerekecek. Şayet listeler gelirse hakem talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek.

BİR SAAT KALA KARAR ÇIKABİLİR



Ancak Beşiktaş Kulübü, belirtilen sürede yani maçın başlama saatine 60 dakika kala hakeme esame listesini göndermezse Mete Kalkavan, bu durumda hiç sahaya dahi çıkmadan mücadeleye dair kararını verebilecek. Bu kararın ne olduğu da da zaten talimatlarça açıkça belirtiliyor. Kalkavan, Beşiktaş’ın sahaya çıkmadığına hükmedip karşılaşmayı tatil ettiğini ilan edecek ve bunu raporuna yazacak.

SAĞLIK RAPORU İSTENECEK



HAKEM, Mete Kalkavan, yaptığı incelemelerde kadrolarda değişiklik varsa bunu tespit eder. Eğer Pepe gibi cezalı olduğu halde maç kadrosunda görünen oyuncu varsa bunu rapor eder. Yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oynayan ancak bu maçtan sonra sakatlandığı için bugün kadrodan çıkartılan oyuncu veya oyuncular varsa, hakem bunlara dair sağlık raporlarını da isteyecek.

FENERBAHÇE DE SAHAYA ÇIKMAYABİLİR



BEŞİKTAŞ tarafı esame listesine göndermediği taktirde hakem maçı tatil edeceğinden Fenerbahçeli futbolcuların ısınmak için sahaya çıkmalarına da gerek kalmayacak. Dolayısıyla sarı lacivertli futbolcular, hakemin maça dair kararını soyunma odasındayken öğrenebilecek ve böylece sahaya çıkıma mecburiyeti duymadan stattan ayrılabilecekler.

Kaynak: AjansHaber