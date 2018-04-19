Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı..

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, 2-2'nin rövanşında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam (19 Nisan 2018) Kadıköy'deki rövanş maçında finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

20.30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

KUPADA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

FENERBAHÇE 17. FİNALİ ARIYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.



BEŞİKTAŞ 16. FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek.

Daha önce 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, kupayı 9 kez müzesine götürdü.

Kupadaki ilk finalini 1965-1966 sezonunda Galatasaray'a karşı oynayan ve kaybeden Beşiktaş, son finalini ise 2010-2011'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kazanmıştı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIMLAR NASIL TUR ATLAR?

Takımlar her türlü galibiyette tur atlayacak. 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde finale çıkacak ekip Fenerbahçe olacak. 2-2'de maç uzatmaya gidecek. Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Isla (Şener), Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, M.Topal, Giuliano, Dirar, Valbuena, Fernandao

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Medel, Babel, Talisca, Quaresma (Lens) Negredo

Eşleşmeler

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası’nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:

1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2

1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0

1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)

1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0

1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1

1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)

2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)

2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2

2016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)

05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1

2017-2018 Sezonu: Yarı Final

01.03.2018 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2 (İlk maç)

Rekabette 347. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

Kaynak: AjansHaber