Fenerbahçe - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Ziraat Türkiye kupası en önemli maçı olan Beşiktaş-Fenerbahçe final yolundaki kritik mücadelesinin saati geldi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yarı final mücadelesi hangi kanalda şifresiz ve maç saat kaçta? CANLI YAYIN-CANLI MAÇ İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç ise saat 20.30’da ATV’den canlı izlenecek. Sizler de ATV canlı izleme bilgilerine ulaşmak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

ATV kanalını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Maç saatinde HD kalitede donmadan izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Tur ihtimalleri

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda galip gelmesi durumunda finale yükselecek.

Siyah-beyazlılar, 2-2'nin üzerindeki her türlü gollü beraberlikte de turu geçen taraf olacak. Maçın 0-0 veya 1-1 bitmesi durumunda ise Beşiktaş, kupaya veda edecek.

Mücadelede 90 dakikanın 2-2 sona ermesi durumunda uzatmaya gidilecek.

- Beşiktaş 16. final için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek.

Daha önce 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, kupayı 9 kez müzesine götürdü.

Kupadaki ilk finalini 1965-1966 sezonunda Galatasaray'a karşı oynayan ve kaybeden Beşiktaş, son finalini ise 2010-2011'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kazanmış.

BEŞİKTAŞ FİNAL İÇİN KADIKÖY'DE

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yaparken dördüncü hakem Suat Arslanboğa olacak.

BEŞİKTAŞ'A GALİBİYET YA DA EN AZ 3-3 VE DAHA GOLLÜ BERABERLİKLER GEREKLİ

Fenerbahçe dış sahada aldığı 2-2 beraberlikle avantajlı olan taraf durumunda. Beşiktaş ise 2-2'lik dezavantaja rağmen Kadıköy'den finale kalacak bir skorla dönmek istiyor.

Siyah Beyazlıların finale çıkabilmesi için Fenerbahçe karşısında galip gelmesi veya en az 3-3 olmak üzere gollü beraberlikler alması gerekiyor. Karşılaşmanın ilk maçtaki gibi 2-2'li skorla bitmesi halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak ve eşitlik bozulmaz ise finale çıkan takımı penaltılar belirleyecek. Beşiktaş'ın mağlubiyeti, 0-0 ve 1-1'lik skorların oluşması durumunda ise finale çıkan taraf Fenerbahçe olacak.

Alvaro Negredo'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştikleri Fenerbahçe’yi eleyerek final oynamak istediklerini belirtti.

BJK TV’ye açıklamalarda bulunan Negredo, "Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, gol atmamız lazım. Fenerbahçe mücadeleci bir takım, bize karşı da tabii ki zorluk çıkaracaklar. Kazanıp final oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 3 kez karşılaştıklarını ve maçların üç neticeyle de bittiğini hatırlatan Negredo, şunları aktardı:

"Fenerbahçe ile bu sezon oynadığımız maçlarda bir derbide yaşanacak bütün duyguları yaşadık. Bunlardan tecrübe alarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Derbilerde iki takım da mutlak kazanmak için sahaya çıkar. Fenerbahçe de evinde oynuyor, muhakkak kazanmak isteyecektir. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız. Bizim için sahada daha pozitif şeyler olacaktır."

Bu sezon Fenerbahçe’ye karşı oynadığı karşılaşmalarda kişisel performansından memnun kaldığını ifade eden Negredo, ligde çok çekişmeli bir şampiyonluk yarışı yaşandığını hatırlattı.

Şampiyonluk için 4 takımın son 5 haftaya girdiğini vurgulayan Negredo, şunları kaydetti:

"Biz bütün maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tabelaya baktığımız zaman 4 takımın arasındaki puan farkı çok az. Oynayacağımız maç adedi de çok az olduğu için bu mücadele sonuna kadar gidecektir. 2 kupa kazanma şansımız var. Şu anda fırsat elimizde ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi sezon boyunca mükemmel bir şekilde destekledi. Bu mutluluğu hak ediyorlar, biz de onlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz."

Beşiktaş taraftarı hakem kararlarını protesto edecek

Siyah-Beyazlılar’ın yarın akşam Kadıköy’de oynayacağı Fenerbahçe maçına, Beşiktaşlı taraftarlar da özel olarak hazırlandı.

Sarı-Lacivertliler’le oynanacak maç öncesinde saat 16.00’da Vodafone Park’ın önünde toplanacak olan Beşiktaşlı futbolseverler, tek tip giyimle takımlarına destek verecek. Siyah renkte giyinecek olan taraftarlar ek olarak son dönemdeki hakem kararlarını protesto etmek için siyah gözlük takacak.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE 13 YIL ÖNCE KAZANADI

Beşiktaş yarın akşam Fenerbahçe'yi yenerek finale kalırsa 13 yıllık Kadıköy hasretine de son vermiş olacak. Çünkü Fenerbahçe, 17 Nisan 2005'te tarihe geçen maç olarak nitelendirilen ve Beşiktaş'ın (Pancu'nun maçı kaleci olarak tamamlayıp) 4-3 kazandığı maçtan bu yana Kadıköy'de rakibine yenilmiyor. Bu süreçte oynanan 15 maçın 9'unu Fenerbahçe kazanırken 6 maç berabere bitti.

Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki Kupa eşleşmeleri

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası’nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:

1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2

1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0

1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)

1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0

1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1

1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)

2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)

2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2

2016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)

05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1

2017-2018 Sezonu: Yarı Final

01.03.2018 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2 (İlk maç)

FENERBAHÇE 17. FİNALİ ARIYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIMLAR NASIL TUR ATLAR?

Takımlar her türlü galibiyette tur atlayacak. 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde finale çıkacak ekip Fenerbahçe olacak. 2-2'de maç uzatmaya gidecek. Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

KUPADA FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİ

Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 21 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 6 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDA YÜKSEK GERİLİM !..

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiler son yıllarda bir hayli gergin geçiyor.

Saha içi olayları, kırmızı kartlar ve maçtan sonraki günlerde yapılan açıklamalar ile etkisi günlerce süren gerginlikler derbilere damga vuruyor. Sadece son iki sezonda oynanan 5 derbide 11 kırmızı 36 sarı kartın çıkmış olması iki takım arasındaki atmosferi anlatmaya yeterli bir örnek.

Geçen sezon Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 0-1'lik skorla bu stattaki ilk resmi yenilgisini aldığı kupa maçında Tosic, kırmızı kart gören isimdi.Yine geçen sezonun 30.haftasında Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada ise Fenerbahçe 2 kırmızı kart görerek mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Bu sezon da geçen sezondan çok faklı olmadı ve kırmız kartlar yine havada uçuştu. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki derbide Beşiktaş 2 Fenerbahçe 2 olmak üzere 4 kırmızı kart gördüler.1 Mart'ta Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan yarı final ilk maçında da kırmızı kart bolluğu vardı. Beşiktaş'tan Quaresma ve Fenerbahçe'den Alper ile Volkan Demirel kırmız kart gören isimler oldu. Quaresma'nın, gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alması ise uzun bir süre spor gündemini meşgul etti.

Kaynak: AjansHaber