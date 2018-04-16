Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 19 Nisan Perşembe günü oynanacak.

METE KALKAVAN YÖNETECEK

Kupa derbisini tecrübeli hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadelelerde siyah-beyazlılar rakibine göre daha fazla galibiyet alan takım.

Hakem Mete Kalkavan yönetiminde 21 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 13 galibiyet elde etti. 5 kez berabere kaldı ve 3 kez mağlup oldu.

F.BAHÇE TARAFTARI MEMNUN DEĞİL

Fenerbahçe ise bugüne kadar Mete Kalkavan'ın yönettiği 20 maçtan 9 galibiyet aldı. 6 kez berabere kalan sarı-lacivertliler, 5 kez de mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe taraftarları TFF'nin bu kritik yarı final mücadelesine Mete Kalkavan'ı atamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Öte yandan Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında Barış Şimşek düdük çalacak.

Kaynak: Ajanslar