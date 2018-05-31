Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede olacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede olacak sorusu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili tüm her şey Ajanshaber.com'da.

Fenerbahçe camiası ve Fenerbahçeli taraftar şimdi başkanlık seçimi için gün sayıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi başkanlık seçiminden hangi sonucun çıkacağını merak ediyor. Taraftarların merak ettiği soruların başında Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman olacak sorusu geliyor. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki çekişmenin neticesinde belli olacak. Delegelerin olaylarıyla tespit edilecek yeni başkan mevcut başkan Aziz Yıldırım mı olacak, yoksa Ali Koç mu? Fenerbahçe başkanlık seçimi nerede olacak sorusu da yanıt bekliyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinin ardından yeni bir dönem başlayacak. Şimdi milyonlarca taraftar Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman sorusuna yanıt bekliyor. Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki başkanının belirleneceği başkanlık seçimi, 2-3 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde gerçekleştirilecek.

Başkanlık seçimi üyelerin tamamının katılımıyla icra edilecek olan seçimler, sonuçlarıyla birlikte kamuoyunun bilgisine paylaşılacak. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 1.ve 2. günü olan 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde Genel Kurula katılım hakkı olan üyeler, genel kurula giriş kartlarını alabilecekleri masa ve sıra numaraları ile oy kullanabilecekleri sandık ve sıra numaralarına yönlendirilecek.

Buna göre Genel Kurul Üyeleri, kendilerine SMS olarak gönderilen masa ve sıra numaraları ile 02 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'dan toplantı bitimine kadar ve 03 Haziran Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında genel kurul giriş kartlarını temin edebilecekler. 03 Haziran Pazar günü de 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile oylarını kullanabilecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe kongre ile başkanlık seçimine gidiyor. Haftalardır başkanlık seçimi için çalışmalarına devam eden Ali Koç ve Aziz Yıldırım, haziran ayında gerçekleştirilecek olan seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan isimlerden birisi olarak belirlenecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Küçük, "31 Mart'a kadar aidatlarını yatıran 25 bin 650 kişi kongrede oy verebilecek. Tahminim 23 bin civarı bir katılım olması yönünde." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli kulübün 3 Haziran'daki seçiminde oy kullanabilmek adına üye aidatlarının yatırılması için süre, 31 Mart Cumartesi günü sona ermişti. Sarı-lacivertlilerin kongresinde başkan adaylığını şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Ali Koç açıkladı

Kaynak: AjansHaber