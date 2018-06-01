Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri neler?

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri neler sorusu Fenerbahçeli tarafların dikkatini çekiyor. İşte Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri...

Fenerbahçe başkanlık seçimine günler kala başkanlık için Ali Koç ile yarışacak olan Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde Fenerbahçe Dönüşüm 2018 isimli bir sunumla seçim vaatlerini açıkladı. Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri neler sorusunun yanıtını arıyor. Aziz Yıldırım seçim vaatlerinde Avrupa'da her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin ilk 8 takım içerisinde yer alacağını duyurdu. Yıldırım, Şekip Mosturoğlu'yla birlikte açıklamada bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri...

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI AZİZ YILDIRIM'IN SEÇİM VAATLERİ NELER?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimlerine günler kala seçim vaatlerini açıkladı. Yıldırım seçim ile ilgili vaatlerini ve projelerini Fenerbahçe Dönüşüm 2018 adlı sunum çerçevesinde kamuoyuyla paylaştı. Peki Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

FENERBAHÇE AVRUPA'DA İLK 8 TAKIM ARASINDA YERALACAK

Fenerbahçe'nin Avrupa'da her zaman ilk 8 takım içerisinde yer alacağını açıklayan Yıldırım, yıldız futbolcu transferlerinden yeni kurulacak spor şubelerine kadar her konuda proje vaatlerinde bulundu.

DÜNYA YILDIZLARI GELECEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da Ali Koç ile yarışacağı kongre öncesinde elini güçlendirmek için transfer hamlelerine şimdiden başladı. UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasını da gözeterek sözleşmesi sona erecek dünya yıldızlarının peşine düşen Yıldırım'ın, bu transferleri seçim öncesinde açıklaması bekleniyor.





HEDEFTE ARJEN ROBBEN VAR



İlk hedef Bayern Münih'te forma giyen Hollandalı Arjen Robben. Önceki yıllarda da Arjen Robben ile temasın gerçekleştirilmiş olması ve Robben'in kulübü tanıyor olması transfer ihtimalini oldukça artırıyor. Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan Robben'e hem geri çeviremeyeceği bir yıllık ücret hem de imza parası ödenmesi planlanıyor. Yıldırım'ın listesindeki diğer 3 isim arasında Mario Balotelli, Franck Ribery ve Marouane Fellaini gibi dünya çapındaki yıldızlar yer alıyor.

YENİ BİR SPOR KANALI GELİYOR

Yeni bir spor kanalı açacaklarını belirten Cem Ülkeroğlu sözlerine şöyle devam etti; “Fenerbahçe Medya adı altında yeni bir spor kanalı ve yeni bir marka yapılacak. Bu bütün kitlelere hitap edecek. Fenerbahçe TV devam edecek ancak yeni bir spor kanalı kurulacak.” Bu anlatılan projeler bu yıl içerisinde yapılacak projeler olduğunu anlatan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Önümüzdeki yılların vizyonu oluşturulacak. Bu seçim vaadi değildir. Kulüp bu projeleri devreye alıp geliştirecek. Değişmesi gereken şeyler olursa değiştirilecek. Aslında bugün açıkladığımız vizyon önümüzdeki yılların Fenerbahçe'sini gösteriyor” dedi.

ALTYAPIYA GELECEK İSİM BELLİ

Altyapının başına geçiçek ismin belli olduğunu söyleyen Mosturoğlu, “Anlaşma imzaladık. 18 Ağustos’ta Türkiye'ye gelecek. Şuanda Dünya Kupası ile alakalı işleri için Rusya'da ve Avrupa ülkelerinin birisinin başında bulunuyor” diye konuştu.

SPORTİF BAŞARI ÖNEMLİ

Sportif başarının önemli olduğunu söyleyen Mosturoğlu, “Sportif başarıyı stada gelen, ürün alan taraftarlarla sınırlı görmemek lazım. Dolayısıyla sportif başarı tamamen bir hedef. Avrupa'da her yıl ilk 8'de olmalıyız. Ciro büyüklüğünü elde etmenin en büyük şeylerinden biri sportif başarı olması” dedi.

Kaynak: AjansHaber