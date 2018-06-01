Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un seçim vaatleri neler?

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un seçim vaatleri neler sorusu taraftar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Ali Koç'un seçim vaatleri...

Fenerbahçe başkanlık seçiminin yaklaştığı günlerde Ali Koç seçim vaatlerini açıkladı. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç seçim vaatleri neler sorusunu soruyor. Ali Koç yapacağı projelerle ilgili ''Bizim tek projemiz var; Fenerbahçe'yi şahlandırmak" şeklinde konuştu. Ali Koç seçimleri kazanmasının ardından kısa, orta ve uzun vadeli planlarını teker teker uygulamaya koyacağını belirtti. İşte bütün Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği Ali Koç'un seçim vaatleri...

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ'UN SEÇİM VAATLERİ NELER?

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün başına geçtirdiği takdirde kısa, orta ve uzun vadeli planlarını açıkladı. Koç seçim vaatleriyle ilgili ''Bizim tek projemiz var; Fenerbahçe'yi şahlandırmak'' şeklinde konuştu. Şimdi Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un seçim vaatleri neler sorusuna yanıt bekliyor. İşte Ali Koç'un seçim vaatleri...

"BİZİM TEK PROJEMİZ VAR: FENERBAHÇE'Yİ ŞAHLANDIRMAK"

"Bizden hayali, sırf seçim kazanmak için vaat edilmiş projeler beklemeyin. Bizim tek bir projemiz var, Fenerbahçe'yi şahlandırarak yeniden ait olduğu yere, yani zirveye taşımak.'' sözlerini kullanan Koç, Fenerbahçe için vaatlerini ortaya koydu.

ŞEFFAF VE ÖZGÜR FENERBAHÇE



Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda şeffaf ve mali yapı açısından özgür bir Fenerbahçe oluşturmak olduğunu kaydetti.





MALİ DURUM İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDECEĞİZ



Sarı lacivertli kulübün mali anlamda sıkıntıda olduğunu söyleyen Koç, ''Bu konuda her şeyi yapacağımızın sözünü veremem, ancak sözünü verdiğimiz şeyleri yapacağımızın da garantisini veririm. Göreve geldiğimizde söndürmemiz gereken yangın var. İlk olarak tahmin ettiğinizden çok vahim durumdaki mali durum için seferberlik ilan edeceğiz.'' dedi.

FENERBAHÇE KASASINA YÜKLÜ BAĞIŞ



Fenerbahçe için üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştireceğini söyleyen Koç, ''İlk işimiz kulübümüzün kasasına hatırı sayılır sermaye girişi yapmak. Bunun için işlemleri başlatacağız'' sözlerini kullanmıştı.





DÜNYA ÇAPINDA FUTBOL AKADEMİSİ



Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, göreve geldiğinde futbolu yeniden yapılandırmak istiyor. Mevcut transfer politikasından uzaklaşılması gerektiğini düşünen Koç, ''Kısa vadede en büyük yatırımımız scout ağı olacak. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetlerini baştan aşağı yenileyeceğiz. Türkiye'de değil dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi yapısını oluşturmalıyız. Bunun meyvesi 5-6 senede alınır. Tohumları atmamız lazım.'' demişti.

TÜRKİYE VE ALMANYA'DA PİLOT TAKIM



Daha önce yaptığı toplantılarda Fenerbahçe Futbol Akademisinin hayalini kurduğunu ifade eden Koç, ''Sadece bir tesis sözü vereceğim. Bizim hayalini kurduğumuz akademide en az 7 sahanın olduğu, altyapı ve A takımın aynı tesiste olmasıdır. Hem A takım hem de akademi için konuştuğumuz, görüşmeye başladığımız scoutlar var. Kısa vadede Türkiye'de, uzun vadede ise Almanya'da bir pilot takımla iş birliğine gitmek zorundayız.'' sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: AjansHaber