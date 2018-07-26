Fenerbahçe Andre Ayew transferini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü yıldız oyuncu Andre Ayew transferini KAP'a bildirdi. Fenerbahçe Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü yıldız oyuncu Andre Ayew transferini KAP'a bildirdi. Fenerbahçe Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

ANDRE AYEW KİMDİR?



17 Aralık 1989’da Fransa’nın Seclin bölgesinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2007 yazında Marsilya B’de başlayan Ganalı futbolcu, bir sezon A takımda forma giydikten sonra tecrübe kazanması için Lorient kulübüne kiralık olarak gönderildi. 3 sene boyunca Ligue 1'de farklı takımlara kiralanan Ayew, 2010-2015 yılları arasında ise Marsilya’da forma giymeyi sürdürdü. Kiralık olarak forma giyip tecrübe kazandıktan sonra kariyerinin en etkileyici sezonunu Marsilya formasıyla 2010-2011 sezonunda geçirdi. Sahaya çıktığı 51 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Ganalı oyuncu adını kısa sürede duyurdu. Ayew, Marsilya'da toplam 209 maçta 60 gol atıp, 25 asist üretti.

Kaynak: Ajanslar