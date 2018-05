Feda dizisi ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor

Kanal 7'nin yeni Kore dizisi Feda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor.

Kanal 7'nin yeni Kore dizisi projelerinden Feda dizisi yani orjinal adıyla Secret Love izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Peki merakla beklenen Feda dizisi ne zaman başlayacak? Uzun zamandır Hint dizileriyle ön plana çıkan Kanal 7 şimdi de Kore dizilerini ekranlara getirimeye hazırlanıyor. Bir Garip Aşk ve Benimsin gibi Hint dizilerinin birçoğu Türk izleyicileri tarafından büyük bir ilgi görmüştü. Kanal 7 aynı içeriklerden sıkılan izleyicileri için şimdide Kore dizilerini uyarlamaya başladı. Bu dizilerden birisi olan Feda oyuncuları ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Hüzünlü öyküsüyle izleyici karşısına çıkmayı hedefleyen Feda Kore'de yayınlandığı zamanların en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Feda konusu ile de bunu başaran bir Kore dizisi oldu. Kanal 7'nin yeni uyarlama Kore dizisiyle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

FEDA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlandığı dönem büyük bir izleyici kitlesine hitap eden ve onları ekrana kitleyen Feda dizisi bu kez Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Feda dizisi ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Kanal 7 bu konuyla ilgili açıklama yapar yapmaz sizinle paylaşacağız.

KANAL 7'DEKİ HİNT VE KORE DİZİ FURYASI SÜRÜYOR

Kanal 7, Hint dizilerinde yakaladığı başarıyı Kore dizilerinde de bulmak istiyor. Hint dizilerini Türkiye'ye Türkçe dublajlı şekilde getiren Kanal 7 şimdi Sil Baştan ve Feda dizilerini Türk izleyicisiyle tanıştıracak. ‘‘Hint dizileri Kanal 7’de izlenir’’ algısını iyice oluşturan kanal birçok çalışmayı da bünyesine katmaya devam edecek.

ASYA'NIN MİSTİK HAVASI KANAL 7 EKRANLARINDA

Kanal 7 Türk televizyonlarında yayınlanan ve çok sevilen birçok dizinin Kore uyarlaması olduğu gerçeği ile yola çıktı. Ekranlarda esen Hint rüzgârı devam ederken, Asya’nın mistik, gizemli Kore dizileri de Kanal 7 ekranlarında yer alacak. Kanal 7, birbirinden güzel Kore dizilerine ev sahipliği yapacak.

FEDA VE SİL BAŞTAN FARKI...

Yayınlandığı dönemde çok ses getiren Secret Love dizisi ‘Feda’ ismiyle Kanal 7’de izleyici karşısına çıkacak. Asya ülkeleri başta olmak üzere ülkemizde de yoğun bir ilgi gören Kore dizileri izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Asya ve Uzak doğunun mistik ve gizemli ruhunun yakalanacağı; aşk, hüzün, neşe ve fedakârlığın birlikte yaşandığı Kore dizileri Kanal 7 farkıyla ekranlara gelecek.

FEDA KONUSU

Hüzünlü öyküsü ile izleyicileri ekran başına kitleyecek ‘Secret Love – Feda’ adıyla Kanal 7’de sevenleriyle buluşacak… Yaşanan talihsiz bir kazada değişen hayatların konu olduğu ‘Feda’, Kore dizisi hayranlarını sürükleyici öyküsüne ortak edecek. Yeni savcı olan An Do-Hoon yağmurlu bir akşamda arabasının kontrolünü kaybederek bir kadına çarpar. Kaza sırasında yanında olan sevgilisi şoktadır. Savcı olduğu için kazanın sonuçlarından daha fazla etkileneceğine sevgilisini ikna eden An Do Hoon, Yoo Jung’dan kazayı üstlenmesini ister. Genç kadın sevgilisi için büyük bir fedakârlık gösterip kazayı üstlenir. Ölen kadın ise Min Hyuk’un sevgilisidir ve hamiledir. Her ne kadar ailesi onay vermese de onunla evlenmeyi düşünen Min Hyuk, kazada ölen sevgilisinin intikamını almak için ant içer. Yoo Jung’un peşini bırakmaz. Bir süreden sonra Min Hyuk’un saplantıya dönüşen öfkesinin yerini imkânsız bir aşk alır.

FEDA OYUNCULARI

Yönetmen: Lee Eung-Bok, Baek Sang-Hoon

Senarist: Choi Ho-Chul, Yoo Bo-Ra

Yapımcı: Kim Jung-Hyun, Park Woo-Ram

Bölüm Sayısı: 16 Yapım Yılı: 2013

Ülke: Güney Kore

Oyuncuları: Hwang Jung-Eum, Ji Sung, Bae Soo-Bin, Lee Da-Hee

Diğer Oyuncular:

Kang Nam-Kil / Kang Woo-Chul

An Ji-Hyun / Yang Hae-Ri

Yang Jin-Sung / Seo Ji-Hee

Choi Woong / Choi Gwang-Soo

Lee Deok-Hwa / Jo Han-Il

Jo Mi-Ryung / Hong In-Joo

Song Min-Kyung / Jo Min-Joo

Lee Seung-Jun / Choi Gwang-Min

Yang Hee-Kyeong / Park Kye-Ok

Kang Shin-Il / An In-Hwan

Kim Hyun-Kyoon / Park Hyun-Seok

Han Ki-Joong / Yang Ik-Tae

Lee Seung-Jun / Choi Gwang-Min

Kaynak: AjansHaber