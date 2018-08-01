FED faiz kararını açıkladı
FED, açıkladığı kararında politika faizini 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı.
SABİT TUTTU
FED, beklenildiği gibi FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu.
YÜKSELTİLMESİ BEKLENİYOR
FED'in ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyordu. Ancak ABD'li ekonomistler, eylül toplantısına yönelik faiz beklentilerini yükselteceği öngörüsünde bulundu.
Kaynak: AA