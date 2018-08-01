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01 Ağustos 2018 21:06 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018 21:46

FED faiz kararını açıkladı

FED, açıkladığı kararında politika faizini 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu.

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı.

SABİT TUTTU

FED, beklenildiği gibi FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu.

YÜKSELTİLMESİ BEKLENİYOR

FED'in ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyordu. Ancak ABD'li ekonomistler, eylül toplantısına yönelik faiz beklentilerini yükselteceği öngörüsünde bulundu.


Kaynak: AA

Etiketler: FED


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