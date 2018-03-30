FBTV'de Sansür Kararı!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını bugün açıklayacak olan Aziz Yıldırım, haksız rekabet oluşmaması için kendi basın toplantılarının FBTV'den canlı yayınlanmaması talimatını verdi.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süredir beklettiği adaylık açıklamasını bugün yapıyor... Sarı-lacivertlilerin 20 yıldır başkanlığını yürüten Yıldırım, 3 yıl daha başkanlık için aday olduğunu bugün resmen açıklayacak. Aziz Yıldırım'ın adaylık toplantısı saat 11.00'de başlayacak. Kongre üyeleri ve basınla kahvaltı yapacak olan Yıldırım'ın basın toplantısı ise saat 11.00'de start alacak. Başkan, bu konuşmada adaylığının yanı sıra gelecek 3 yıla dair projelerini de anlatacak. Başkanın özellikle üniversite projesi, Samandıra ve statla ilgili sürpriz açıklamalar yapabileceği gelen bilgiler arasında.

KENDİSİNE YAYIN YASAĞI GETİRDİ!





Aziz Yıldırım, basın toplantısında kendisine sansür uyguladı! Daha önce kulübün yayın organlarını seçim sürecinde kullanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, FBTV'ye basın toplantısının canlı yayınlanmaması talimatını verdi. Yıldırım'ın adaylık toplantısı, Ali Koç'ta olduğu gibi resmi organlarda haber olarak verilecek ancak canlı yayın olmayacak. Toplantı Çırağan Palace Kempinski Hotel'de düzenlenecek. Yıldırım, seçim sürecinde kulüp tesislerini kullanmama adına toplantıyı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapmama kararı aldı.

İZMİR'DE ALİ KOÇ'UN TOPLANTISI VAR

Diğer başkan adayı Ali Koç ise akşam saatlerinde İzmirli kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelecek. Saat 18.30'da üyelerle yemekte bir araya gelecek olan Koç, saat 20.00'de kongre üyeleri ve taraftarların sorularını yanıtlayacak.

Spor 29 Mart 2018 21:20 Galatasaray umduğunu bulduGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, gerçekleştirdiği sermaye artırımında 432 milyon TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, toplam 163,8 milyon lira nakit girişi sağlandığını duyurdu.

Kaynak: Ajanslar