Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık: Büyük beklentilerle getirilmişti!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Kulübun genç oyuncudan büyük beklentisi vardı.

Fenerbahçe'nin altyapısında yer alan Boris Rapaic'in babası Milan Rapaic, yönetimle yaptığı görüşmede oğlunun alacağı ücret konusunda anlaşma sağlayamadı.

BORİS RAPAİC İLE YOLLAR AYRILDI



Altyapıda forma giyen Boris Rapaic ile yollar ayrıldı. Boris Rapaic'in babası, sarı-lacivertli eski futbolcu Milan Rapaic, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Milan Rapaic'in oğlu için yıllık 180 bin Euro istediği, Comolli'nin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi. Kiralama önerisi de geri çevrilince genç oyuncunun Fenerbahçe macerası sona erdi.

250 BİN EURO YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENMİŞTİ

Eski yönetim Boris Rapaic için Hajduk Split'e 250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemişti. Anlaşma sağlanamayan genç golcü bedelsiz olarak Fenerbahçe’den ayrıldı.

Kaynak: Ajanslar