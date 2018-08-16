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16 Ağustos 2018 16:30 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 16:32

Fatsa'da trafik kazası meydana geldi: 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatsa'da trafik kazası meydana geldi: 3 kişi yaralandı

Kaza, Bolaman Mahallesi Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. Tevrat Aslan yönetimindeki ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Fahrettin Kapıcı ve Nazmiye Kapıcı yaralandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil ekipleri vatandaşların desteği ile araçtan çıkartılarak Fatsa Devlet hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: KazaFatsa


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