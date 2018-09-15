Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik'in, evinde düşmesi sonucu leğen kemiği çatladı.

Evinin balkonunda düşen Fatma Girik, 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Girik'in leğen kemiğinde iki çatlak tespit edildi.

"AYAKLARIM İYİ DEĞİL"



Tedavisinin ardından Torba Mahallesi'ndeki evinde dinlenen Girik, yaptığı açıklamada, ayaklarının çatlaktan dolayı çok etkilendiğini söyledi.

"Ayaklarım iyi değil. Nasıl düştüğümün bile farkında değilim." diyen Girik, doktorların üç hafta sonra iyileşebileceğini söylediğini belirtti.

Kaynak: Ajanslar