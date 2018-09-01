Son Dakika!
01 Eylül 2018 09:15 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2018 09:43

Fatih'te TOMA devrildi!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA'nın içinde bulunan polisler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Fatih'te TOMA devrildi!

Kaza saat 07.30 sıralarında Fatih Topkapı Altgeçidi Merter istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TOMA virajı alamayınca devrildi.

Fatih'te TOMA devrildi

POLİSLER ARAÇTAN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA'nın içinde bulunan polisler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Fatih'te TOMA devrildi

TOMA'YI KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken TOMA'yı kaldırma çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TOMA


0Yorum Yap