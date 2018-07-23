Fatih'te döviz bürosu soyuldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde sabah saat 04.00 sularında, 10 kişilik maskeli bir çete tarafından döviz bürosu soyuldu. Hırsızların 150 bin dolar çaldığı biliniyor.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir döviz bürosuna giren maskeli soyguncular, 150 bin dolara çalarak ortalıktan kayboldu.

150 BİN DOLAR ÇALDILAR

Döviz bürosu önüne gelen yüzleri maskeli 10 kişi döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıktan sonra, iç kapıyı da kanırtmak sureti ile iş yerine girdi.

Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek kayıplara. Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Söz konusu döviz bürosunda incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Ajanslar