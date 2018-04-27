Fatih Terim'in Talisca planı

Fatih Terim, Başakşehir maçında sahaya sürdüğü Donk-Fernando ikilisini bozmayacak. Tecrübeli teknik adam siyah-beyazlı ekibi de bu taktikle devirmeyi planlıyor.

Dev derbiyi kazanarak son 3 haftaya büyük avantajla girmek isteyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ezeli rakiplerinin en etkili silahına özel önlem alacak.

Habertürk'ün haberine göre, ligde son 4 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle Beşiktaş’ı sırtlayan Talisca’nın derbide etkinliğini azaltmak isteyen deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncuyu Donk'a emanet edecek. Talisca'nın kaleye yüzünü döndüğünde ne kadar tehlikeli bir futbolcu olduğunu bilen Terim, bu konuda da Donk'a uyarılarda bulunuyor.

24 yaşındaki yıldızın topu sol ayağına aldığında etkili vuruşlar yapıp ağları bulduğunu Donk'a anlatan Terim’in, "Talisca’ya yapışıp maç boyunca bırakmamanı istiyorum. 90 dakika boyunca nefesini ensesinde hissettir" diyerek oyuncusuna telkinlerde bulunduğu kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR’E DE AYNISINI YAPMIŞTI

TT Stadı'nda 2 hafta önce oynadıkları Başakşehir'e karşı da benzer bir plan uygulayan Terim, bu sayede rakibine fazla pozisyon vermedi. O karşılaşmada da Donk ve Fernando'dan rakibin oyun kurucusu Emre Belözoğlu'na rahat oyun imkanı vermemelerini isteyen başarılı teknik adam, bu sayede kalesinde gol görmezken sahadan da istediğini alarak ayrıldı.

TERİM STOPERLERİ DE UYARDI

Fatih Terim, Talisca için stoperler Maicon ile Denayer’i de özel olarak uyardı. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun gittikten sonra adeta bir gizli forvet gibi oynamaya başlayan Brezilyalı yıldızın, attığı kafa gollerine vurgu yapan Terim, savunmanın dengesiz yakalandığı anlarda ceza alanına girip skor üreten Talisca'ya dikkat edilmesini istedi.

Kaynak: Ajanslar