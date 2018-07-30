Fatih Terim'in gözü Valbuena'da

Geçtiğimiz günlerde, "Büyük takımlar arasında oyuncu alış verişi olmalı" açıklamasını yaparak transfer sinyali veren Fatih Terim'in Valbuena'yı istediği ortaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Büyük takımlar kendi arasında transfer yapabilmeli" sözü gündem yaratmıştı.

MERAKLA BEKLENEN İSİM ORTAYA ÇIKTI

Çok konuşulan bu ifadelerin ardından İmparator'un kimi istediği konusunda tahminler havada uçuşurken en çok öne çıkan isim Ozan Tufan olmuştu. Ancak Terim, sonrasında yaptığı açıklamada bu ismin Ozan olmadığının altını çizerken merakla beklenen isim ortaya çıktı.

VALBUENA'YI İSTİYOR

Habertürk'ün haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakiplerinin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'yı istiyor.

Kanarya'da geçen sezon fazla şans bulamayan tecrübeli oyuncunun durumu bu sezon öncesi de belirsizliğini koruyor.

Yıldız ismin yine ilk 11'de düşünülmemesi halinde kendilerinde forma giymesini isteyen Terim, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde Valbuena'nın çok yönlülüğünden ve tecrübesinden faydalanmak istiyor.

İki takım arasında henüz hiçbir temas olmazken önümüzdeki günlerin neler göstereceği merak konusu.

Kaynak: Ajanslar