Fatih Terim'e şok! Disiplin Kurulu'na sevk ediliyor

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Akhisar'a yenilerek elendiği maç sonunda Fatih Terim'in koridorda hakemlere yönelik tepkilerinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edileceği öğrenildi.

Galatasaray'ın kupada Akhisarspor'a elendiği maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik patron Fatih Terim adeta çılgına döndü. Terim maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası koridorlarında hakem Barış Şimşek ve ekibine çok sert tepki gösterdi. Basın mensuplarının mix-zone alanına alınmadığı o anlarda, koridorlar Terim'in 'Ölüyü dirilttiniz' sözleriyle yankılandı. Soyunma odası koridorları o anlarda adeta ölüm sessizliğine bürünürken, deneyimli teknik adamın sert tepkisi sonrası sesinin kısılmıştı.

Kaynak: Ajanslar