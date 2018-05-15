Fatih Terim yeni kadroyu belirledi

Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor.

Ryan Donk’un takımda tutulmasını isteyen Terim, lig biter bitmez Nagatomo ve Denayer’in de kulüpleriyle resmi temasların kurulmasını bekliyor. Tecrübeli hoca Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Ahmet Çalık, Carrasso, Latovlevici, Hakan Balta, Koray Günter ve Tarık Çamdal’ı gelecek sezon düşünmüyor.



3 ismin takımda tutulmasını istiyor



Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk’un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor.

Yarım sezonluğuna İnter’den kiralanan Japon sol bekin bonservisi İtalyan kulübünden alınacak. Denayer ise şartların oluşması halinde Manchester City’den tekrar kiralanacak.

Yolcular belli

Seçim atmosferinin transfer çalışmalarını aksatmamasını isteyen Fatih Terim, gidecekler konusunda da ön raporu hazırladı.

Başarılı hoca, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Ahmet Çalık, Carrasso, Latovlevici, Hakan Balta, Koray Günter ve Tarık Çamdal’ı gelecek sezon düşünmüyor.

Kaynak: Ajanslar