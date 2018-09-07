Fatih Terim yabancı sınırlaması kararı hakkında açıklamada bulundu!

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kensine yöneltilen yabancı sınırlaması sorusunu "Bu kuralı biz getirdik ve çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü, anlamıyorum" şeklinde cevapladı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, akşam antrenmanında basın mesuplarına açıklamalarda bulundu.

Yabancı kuralı hakkında konuşan deneyimli teknik adam, bu kuralın sürekli göndeme gelmesinden sıkıldığını dile getirdi.

ÇIKARILDIĞINDA ÇOK NETTİK, BUGÜN NE OLDU DA DÖNÜLDÜ



Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Yabancı sınırı işinden sıkıldım, hakikaten sıkıldım. Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben varım. Emeği geçenlerden biriyim. Çok da enteresan, beraber çalıştığımız yönetici arkadaşlarla o gün çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü? Bu kural 14 yabancı kuralı değil, bu kural 14 Türk kuralı. Siz 14 Türk almak zorundasınız, 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. İsterseniz hiç yabancı almazsınız."

AVRUPA'DA OYNAYAN TÜRK SAYISI ARTTI



"Avrupa Kupaları'nda takımlarımızın rakipleriyle başa çıkması için, onların 20 yabancısı vardı deniyordu, haksız rekabeti ortaya koyan bir durum vardı, buna da yardımcı oldum. O gün ne yaptıysam, bugün aynı yerdeyim. Yüksek rakamlı Türk oyuncular stabile oldu.

Türk oyuncuların Avrupa'yı seçeceğini düşünmüştük, bugün Avrupa'da oynayan Türk oyuncu sayısı daha fazla. Türk Milli Takımı'nın sorumlusu bendim, yabancı serbest olmalı, dünyada yasak kalmadı dedim. "

AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİTTİK



"Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bazı şeyler olmasaydı, Dünya Kupası'na gider miydik? Ben giderdik diyorum, siz isterseniz yok deyin. Kulüplerimizin başarısında payı olmadı mı? Olmuştur herhalde."