Fatih Terim: Şüphesi olan formasını çıkarsın!

Galatasaray'ın Kasımpaşa zaferinin devre arasında 'tahmin edebileceğiniz bir süreç yaşadık' diyen Terim'in soyunma odasında oyuncularına söyledikleri ortaya çıktı.

Kasımpaşa maçı 4-1 kazanıldı. Ama ilk yarı 0-0 bittiğinde ve atakları yapan Galatasaray değil de konuk ekip olduğu için Fatih Terimsoyunma odasında dokunaklı konuşmalarından birisini daha yaptı. Maçtan sonra, "Tahmin edebileceğiniz bir süreç geçirdik devrede" diyen Terim'in ilk 45 dakikanın sonunda takımına şunları söyledi; "Kazanacağımızdan şüphesi olan varsa ikinci yarıya çıkmasın. Formasını hemen çıkarsın kenara koysun"

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Mariano, Maicon, Fernando ve Onyekuru'yu yedek bırakan tecrübeli teknik adam, Linnes, Ozan Kabak, Donk ve Sinan tercihleriyle takım içi forma rekabetini en üst seviyeye taşıdı. Bu durum Galatasaray'ı izlemek için İstanbul'a gelen Lokomotiv antrenörü Oleg Pashinin'in de kafasını karıştırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yine şapkadan tavşan çıkardı. Kasımpaşa maçı öncesi herkes forvette kimin oynayacağını konuşsa da onun planlarının bambaşka olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor hezimetini bir kenara yazan deneyimli çalıştırıcı, hiç çekinmeden Mariano'nun yerine Linnes, Maicon'un yerine Ozan Kabak, Fernando'nun yerine Donk, Onyekuru'nun yerine de Sinan'ı sahaya sürdü. Terim, hem 4-1'lik galibiyete ulaştı hem de takımda hiç kimsenin yerinin garanti olmadığını gösterdi.

Forma rekabetini katlayan Terim, G.Saray'ı izlemek için İstanbul'a gelen Lokomotiv Antrenörü Oleg Pashinin'nin de kafasını karıştırdı. Pashinin, "Sahada olmasını beklediğimden farklı bir takım vardı. Terim takımı mı sakladı; yoksa ideal takımları bu mu karar veremedim" demekten kendini alamadı.

Kaynak: Ajanslar