Fatih Terim için karar açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Para cezası alan Terim, Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı maçta takımının başında yer alacak.

TFF resmi internet sitesinde yapılan PFDK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"PFDK Kararları - 20.04.2018

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş- Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. idarecisi Şükrü Hanedar'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

Spor 19 Nisan 2018 14:53 Fatih Terim'e şok! Disiplin Kurulu'na sevk ediliyorGalatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Akhisar'a yenilerek elendiği maç sonunda Fatih Terim'in koridorda hakemlere yönelik tepkilerinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar