Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim mesaj verdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ligin üst sıralarını belirleyerek en önemli mücadelelerden biri olan Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim oyuncularına son ikazlarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaptıran, haftanın açılış maçında Beşiktaş’ın kazanmasıyla puan cetvelinde 3. sıraya gerileyen Galatasaray, Medipol Başakşehir’i mağlup edip kara bulutları dağıtmak için kenetlendi.

Türk Telekom Stadı’nda Başakşehir’i konuk edecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini yenip kalan 5 maçta ipleri eline geçirmenin hesaplarını yapıyor. Hafta boyunca Florya’da büyük bir ciddiyet ve kazanma hırsıyla çalışan futbolcularının istekli görüntüsünden memnun olan teknik direktör Fatih Terim oyuncularına son uyarılarını yaptı. Futbolcularından ilk dakikadan itibaren rakip üzerinde baskı kurmalarını isteyenTerim'in, “Biz daha iyi bir takımız ve oynadığımız futbolla şampiyonluğu hak ediyoruz. Sizden isteğim 90 dakika boyunca şampiyon gibi oynamanız. Kazanıp direksiyonu ele alalım” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

‘5-1’İ UNUTMAYIN’

Sezonun ilk yarısında oynanan Başakşehir yenilgisini de oyuncularına hatırlatan Terim, “5-1’lik skoru unutmayın... Rövanşı alarak, Gençlerbirliği’ne yenilmemize rağmen bizi havaalanında coşkuyla karşılayan taraftarlarımızı sevindirin” ifadeleriyle galibiyet yemini ettirdi. İlk yarıdaki hezimeti unutmayan futbolcuların da rövanşı almak için oldukça hırslı oldukları bildirildi.

LINNES KADROYA ALINMADI

Medipol Başakşehir’le oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, dün kampa girerek mücadele saatini beklemeye başladı. Sarı-Kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes’in kadroya alınmadığı bildirildi.

AVCI, TERİM'E KAYBETMEDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşılaştı. 1999-2000 sezonundaki ilk mücadelede İstanbulspor’un başında olan Avcı, Terim’li Galatasaray’la Ali Sami Yen’de 1-1 berabere kaldı. 2011-2012 sezonundaki mücadele de ise Avcı’lı İstanbul BŞB, sahasında Galatasaray’ı Efe İnanç ve Webo’nun golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puan elde etti.

Kaynak: Ajanslar