Fatih Terim futbolcuların isimlerini verdi: Haberleri yalanladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük kulüplerin birbirlerinden oyuncu almaları konusundaki görüşünde ısrarcı.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, tartışma yaratan sözlerine AEK maçı için gidilen Atina'da da devam etti.

"İSTEMEDİĞİM OYUNCU HER TAKIMA GİDEBİLİR"



Terim, "Kapı açık. Benim oyuncum istediği her takıma gidebilir. Umberto Gandini, 20 yıl Milan'da görev yaptı, sonra Roma'ya gitti. Bizde de olsa futbol ortamında şiddet de azalır. Düşünmediğim oyuncuları yönetime bildireceğim." ifadelerini kullandı.

"NEDEN KORKUYORUZ?"



Fatih Terim ayrıca "Her oyuncu istediği kulübe gidebilir. 4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız. Eskiden zaten böyle değildi. Şimdi 'Ezeli rakiplere gidemez' diye madde koyuyoruz. Neden korkuyoruz? Bırakalım artık bunları" dedi.

"SEMBOL OYUNCULAR ZATEN AYRILMAZ"



"Kulüplerinde sembol olmuş oyuncular zaten ayrı. Ben onları ayrı tutuyorum. Onlar da zaten takımlarından ayrılamazlar. Ama ya diğer oyuncular... Adam kenarda oturuyor, bir yere gitmiyor, para lıyor. Hem kulüp hem oyuncu kaybediyor aslında. Yani hepimize zarar. Bunu aşmalıyız. Son derece yanlış."

"OZAN, ALPER, VALBUENA DİYORLAR ALAKASI YOK"



"Geçen hafta bu konudaki sözlerimden sonra Ozan Tufan'ı, Alper Potuk'u ve Valbuena'yı istediğimi yazdılar. Kısaca magazine döktüler olayı. Alakası yok. İnsanların aklına gelmeyecek isimler olabilir. Hep beraber; büyükler olarak bu şekilde neler yapabiliriz, bunu konuşup tartışmalıyız."







"BİRLİKTE PRİM SİSTEMİNİ KONUŞURDUK"



Geçmişte 4 büyükler arasında daha çok transfer olduğunu hatırlatan Fatih Terim, "Eskiden büyük kulüpler olarak birbirimizle iletişim halindeydik. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor camiaları başta olmakı üzere, kulüplerdeki dostlarımızla konuşurduk. Hatta birbirimize prim sistemi uygulamalarını bile anlatırdık." dedi.



