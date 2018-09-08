Fatih Terim Donk ve Ndiaye'yi sahaya sürecek!

Milli takım maçları sebebiyle lige verilen arada çalışmaları sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

NDİAYE İLK 11 BAŞLAYACAK



beIN Sports'un haberine göre transfer döneminin son döneminde 750 bin Euro bedelle kiralık olarak takıma katılan Senegalli oyuncu Badou Ndiaye, Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayacak.

Sakatlığı sebebiyle ligin 2. ve 3. haftalarında forma giyemeyen, son olarak Trabzonspor karşısında 9 dakika sahada kalan Garry Rodrigues'in de Kasımpaşa maçıyla ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.

Fatih Terim'in orta saha üçlüsünü Fernando, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba'dan oluşturmayı düşündüğü öğrenildi.

SAVUNMADA DONK OYNAYACAK



Trabzonspor karşılaşmasında savunmada yapılan hatalar nedeniyle bu bölgede de değişikliğe gitmeyi düşünen Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında Hollandalı oyuncu Ryan Donk'u savunmada kullanmayı planlıyor.