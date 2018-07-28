Fatih Terim çılgına döndü, sahaya girdi!
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Tunus’un Club Africain takımıyla karşı karşıya geldi. Fatih Terim maçın ortasında sahaya girdi.
Karşılaşmanın başından itibaren Club Africain takımı futbolcuları, Galatasaraylı futbolculara yaptıkları sert faullerle dikkatleri çekti.
TERİM SİNİRLENİP SAHAYA GİRDİ
Maçın 29. dakikasında Sarı Kırmızılıların yıldız ismi Sinan Gümüş'e yapılan sert faul sonrası Fatih Terim sinirlenerek sahaya girdi.
Saha içerisinde hakemlerle konuşan Fatih Terim, rakip takım oyuncularının sert oyunu nedeniyle hakemlere tepki gösterdi.
GALATASARAY 26 FUTBOLCUYLA GİTTİ
Galatasaray'ın Tunus kampında yer alan oyuncuların isimleri şu şekilde: "Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."
Kaynak: Ajanslar