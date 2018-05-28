Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan renklerine büründü!

Azerbaycan'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor. 100. Yıl kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı.

Azerbaycan'ın 100. Yılını kutlaması dolayısıyla İstanbul'da da kutlamalar gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında saat 21.00'dan itibaren Fatih Sultan MehmetKöprüsü'nde Azerbaycan bayrağının renkleri olan Yeşil, Kırmızı ve Mavi renk ile ışıklandırıldı. Işıklandırmayla köprüde görsel şölen oluştu.

Gündem 28 Mayıs 2018 15:52 Kardeş ülke Azerbaycan 100. yılını kutluyorAzerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor.

Kaynak: Ajanslar