Yalan haber yapan Fatih Portakal bir de özür bekledi!

FOX Haber sunucu Fatih Portakal, şehir hastaneleri için kötü bir algı oluşturmak için yaptırdığı haberi savundu ve ekledi: Bizden özür dileyin.

Şehir hastanelerine karşı çıkan Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden şikayet ettiği için gerçek payı olmayan bir haber yaptırdı.

Yaptırdığı haberde mikrofon uzatılan koltuk değnekli hastanın, hasta olmadığı ortaya çıktı.

Kamuoyunda çok fazla tepki alan Portakal, bugün akşam bülteninde haberle ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

"PORTAKAL BİZ SAĞLAM İŞ YAPIYORUZ"

Konuyla ilgili Portakal, "Biz toplumsal haberleri yapmakla mükellefiz. Biz bu tarz haberleri yaparak aksaklıkları düzelttiğimizi düşünüyoruz. Bizim şehir hastanesiyle işimiz yok. Aksayan bir tarafı varsa işimiz olur. Biz işimizi sağlam yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Ajanslar