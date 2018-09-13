Fatih Portakal'a kötü bir haber daha!

"Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Portakal, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek savcıya ifade verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Fatih Portakalhakkında, bir vatandaşın ihbarı üzerine Barış Atay'ın oynadığı ''Sadece Diktatör'' isimli tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin attığı bir tweetnedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Portakal, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek savcıya ifade verdi.

''HAKARET ETMEDİM''

Fatih Portakal'ın ifadesinde, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, düşünce ve özgürlük kapsamında düşüncesini beyan ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar